Udinese, Gotti: «De Paul ha mentalità fortissima. Futuro? Non so se andrà via» (Di sabato 17 aprile 2021) Luca Gotti ha parlato al termine di Crotone-Udinese Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in casa del Crotone. LEADER DE Paul – «La crescita di De Paul c’è stata dentro e fuori dal campo. Ha acquisito una mentalità fortissima, di grande livello. Al di là delle qualità calcistiche, ciò che non potete vedere è che lui è un leader vero, un leader positivo. Alza la voce e sprona i compagni quando deve. Si sta completando a tuttotondo, questa è la sua grande forza». Futuro – «andrà via? Non posso saperlo, il mercato non posso saperlo io in prima persona. È a Udine da cinque anni, ha espresso valori che si alzano in continuazione. A fine campionato si siederà ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Lucaha parlato al termine di Crotone-Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in casa del Crotone. LEADER DE– «La crescita di Dec’è stata dentro e fuori dal campo. Ha acquisito una, di grande livello. Al di là delle qualità calcistiche, ciò che non potete vedere è che lui è un leader vero, un leader positivo. Alza la voce e sprona i compagni quando deve. Si sta completando a tuttotondo, questa è la sua grande forza».– «via? Non posso saperlo, il mercato non posso saperlo io in prima persona. È a Udine da cinque anni, ha espresso valori che si alzano in continuazione. A fine campionato si siederà ...

