Udinese | Collavino | «Riaprire gli stadi? Il calcio non esiste senza tifosi»

(Di sabato 17 aprile 2021) L’amministratore delegato dell’, Franco, ha parlato della possibile riapertura degli: le sue dichiarazioni Franco, amministratore delegato dell’, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club della riapertura degli. «gliè molto importante. È un segno di speranza e positività per il mondo dello sport in generale e soprattutto per ie i nostri partner, che si sono abituati alle strutture che abbiamo da offrire qui alla Dacia. Arena. Come abbiamo detto molte volte, ilnon è». L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

Udinese_1896 : Collavino: “Riapertura degli stadi segnale di speranza e positività”. Il DG in esclusiva a @UdineseTV. ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Collavino

Calcio News 24

"Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Latteria Soligo - commenta Franco, Direttore Generale dell'Calcio " che perfettamente si abbina a diversi valori che..."Abbiamo voluto fortemente, in sinergia con Infront, lavorare ad un protocollo per la riapertura degli stadi in sicurezza " spiega il Direttore Generale diCalcio Franco" Questo ...L’amministratore delegato dell’Udinese, Franco Collavino, ha parlato della possibile riapertura degli stadi: le sue dichiarazioni Franco Collavino, amministratore delegato dell’Udinese, ha parlato ai ...Franco Collavino, dg bianconero, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv. Dopo il via libera governativo alla riapertura dell’Olimpico al 25% della capienza per gli europei, è di ...