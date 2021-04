Ucraina: Mosca espelle console a San Pietroburgo (Di sabato 17 aprile 2021) Mosca, 17 apr. (Adnkronos/Dpa) – La Russia espelle il console ucraino a San Pietroburgo, Alexander Sosonyuk che dovrà lasciare il Paese entro il 22, ha reso noto il ministero degli Esteri. Il diplomatico era stato fermato dall’Fsb con l’accusa di aver ricevuto informazioni classificate, sulle forze di sicurezza e di intelligence, da un cittadino russo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021), 17 apr. (Adnkronos/Dpa) – La Russiailucraino a San, Alexander Sosonyuk che dovrà lasciare il Paese entro il 22, ha reso noto il ministero degli Esteri. Il diplomatico era stato fermato dall’Fsb con l’accusa di aver ricevuto informazioni classificate, sulle forze di sicurezza e di intelligence, da un cittadino russo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

