Tv Talk, gli ospiti del 17 aprile 2021 (Di sabato 17 aprile 2021) Torna oggi, sabato 17 aprile 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 17 aprile 2021 La puntata si aprirà parlando del caso di Denise Pipitone e di come la tv lo abbia trattato in questi giorni. Con l'aiuto di Marco Varvello, corrispondente Rai da Londra, obiettivo, invece, sulle immagini che arrivano dall'estero e raccontano i primi entusiastici tentativi di un ritorno alla normalità post-Covid: la tv riesce a utilizzarle come documenti informativi o solo come pretesto di scontro politico? Dopo un affondo sul ...

