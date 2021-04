(Di sabato 17 aprile 2021) Los Angeles, 17 apr. - (Adnkronos) - L'attore italiano naturalizzato statunitense, famoso per aver interpretato ilItt nella prima serie televisiva di "LaAddams" (1965-66), è, per un tumore al pancreas, a Las Vegas all'età di 84 anni. L'annuncioscomparsa è stato dato su Twitter dall'amico attore Gil Gerard, co-protagonista con lui nella serie tv "Buck Rogers". Piccolo di statura (era alto appena 1,19 m), nel popolare telefilm "La" aveva interpretato ilpeloso che non faceva altro che borbottare. Il suo personaggio - indossava un paio di occhiali da sole e una bombetta - conquistò il pubblico diventando un'iconaserie. Nato l'11 gennaio 1937 a ...

Advertising

fanpage : Addio al Cugino Itt della Famiglia Addams - Corriere : Morto il principe Filippo, Gran Bretagna in lutto Diretta tv - TV7Benevento : Tv: è morto Felix Silla, il cugino della 'Famiglia Addams' / Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Tv: è morto Felix Silla, il cugino della 'Famiglia Addams' / Adnkronos... - TV7Benevento : **Tv: è morto Felix Silla, il cugino della 'Famiglia Adams'** (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Tv morto

L'inverno sta arrivando. Un Lannister paga sempre i suoi debiti. Ciò che ènon muoia mai. Valar Morghulis e Valar Dohaeris. Se tutte queste citazioni vi suonano ... compreso quello di seriepiù ...Poi è apparso anche nella serie'Battlestar Galactica' e poi 'Indiana Jones e il tempio maledetto', 'Il pianeta delle scimmie'. Come stuntman è stato protagonista in 'E. T.', 'Poltergeist' e '...Los Angeles, 17 apr. - (Adnkronos) - L'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato il cugino Itt nella prima serie televisiva di "La Famiglia Addams" (1965-66) ...Los Angeles, 17 apr. - (Adnkronos) - L'attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato il cugino Itt nella prima serie televisiva di "La Famiglia Addams" (1965-66) ...