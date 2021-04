**Tv: è morto Felix Silla, il cugino della ‘Famiglia Adams’** (Di sabato 17 aprile 2021) Los Angeles, 17 apr. – (Adnkronos) – L’attore italiano naturalizzato statunitense Felix Silla, famoso per aver interpretato il cugino Itt nella prima serie televisiva di “La Famiglia Addams” (1965-66), è morto, per un tumore al pancreas, a Las Vegas all’età di 84 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato su Twitter dall’amico attore Gil Gerard, co-protagonista con lui nella serie tv “Buck Rogers”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Los Angeles, 17 apr. – (Adnkronos) – L’attore italiano naturalizzato statunitense, famoso per aver interpretato ilItt nella prima serie televisiva di “La Famiglia Addams” (1965-66), è, per un tumore al pancreas, a Las Vegas all’età di 84 anni. L’annuncioscomparsa è stato dato su Twitter dall’amico attore Gil Gerard, co-protagonista con lui nella serie tv “Buck Rogers”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Morto Felix Silla, 84 anni: era l'attore italo americano che interpretò il cugino Itt della Famiglia Addams È morto a 84 anni Felix Silla, l'attore e stuntman conosciuto per aver interpretato il personaggio di Cugino Itt nella «Famiglia Addams», il cugino nascosto da una ...

