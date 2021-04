Tuttosport – Leader Mertens in panchina con l’Inter ma il Napoli vuole il rinnovo

Leggi su napolipiu

(Di sabato 17 aprile 2021) Driessi siederà innella sfida conla decisione sembra oramai presa. Gennaro Gatusopuntare ancora su Victor Osimhen per dare fisicità e profondità alla manovra azzurra, per poi giocarsi la cartanel secondo tempo. Secondola scelta di Gattuso e delnon è una bocciatura, ma un’esigenza visto il momento. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: “Pernon sarebbe una bocciatura, bensì un utilizzo più consono al suo momento, con l’obiettivo di gettarlo nella mischia nella parte finale della sfida, quando può fare davvero la differenza. Ilcrede talmente tanto nel suo, che a fine stagione farà valere l’opzione per prolungare l’accordo fino al ...