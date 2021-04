Treviso | scivola dalle scale in smart working | riconosciuto infortunio sul lavoro | risarcimento di 20mila euro

Advertising

E' quanto accaduto a una 50enne diche, dopo un lungo braccio di ferro con l'Inail e grazie all'assistenza della Cgil di, è riuscita a far riconoscere l'incidente come infortunio sul ...La protagonista, una 50enne diimpiegata amministrativa di un'azienda metalmeccanica, è riuscita a farsi riconoscere, oltre ai giorni di malattia, un risarcimento pari a 20mila euro per il ...E' caduta mentre parlava al telefono con un collega. Oltre ai giorni di malattia, le spettano visite e terapie gratis per i prossimi dieci anni ...Scende le scale di casa mentre sta telefonando a una collega con uno smartphone di servizio durante l’orario di smartworking. Parlando però mette un piede in fallo e cade scivolando ...