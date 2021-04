Torta al cioccolato senza burro | uova o latte | ecco la ricetta

(Di sabato 17 aprile 2021) Questaalè una.Ma non per questo meno buona, anzi. Unaideata da Irene Berni, food writer toscana, per chi cerca un dolce diverso dal solito. Più leggero e anche più sano. Insomma, da potersi godere a qualunque ora del giornotroppi rimorsi. In questaal cacao con farina di farro, infatti, ilè sostituito dall’olio di semi e ilsemplicemente dall’acqua. Da provare per scoprire che anchei classici ingredienti si può creare qualcosa di sano. Ma soprattutto buono.Ingredienti 210 g di farina di farro 40 g di cacao ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torta cioccolato

Agrodolce

Un modo sano e veloce consiste nel farcire con pezzetti di, meglio se al latte, il panino della colazione o merenda dei ragazzi, o la nostrapreferita. Se vogliamo cimentarci in ......fondente Nel caso in cui la voglia disia fortissima si potrà optare per del... invece, ci donerà una sensazione di soddisfazione anche senza aver mangiato una fetta ditra ...Nella tradizione la torta Millefoglie è fatta da tre strati di pasta sfoglia, che vengono alternate con due strati di crema pasticcera.Nella dispensa si è probabilmente accumulato un tesoro di dolcezza: i resti delle uova di cioccolato, che sarebbe un reato non consumare prima che scadano in qualità. Come ogni anno dobbiamo pensare a ...