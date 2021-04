“The Falcon and The Winter Soldier”: lo strano duo del mondo Marvel (Di sabato 17 aprile 2021) Titolo: The Falcon and The Winter Soldier Regia: Kari Skogland Durata: circa 50’ per 6 puntate Genere: Sci-fi, avventura Interpreti: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brul, Emily VanCamp, Wyatt Russel Programmazione: Disney+ Valutazione IMDB: 8/10 A distanza di un mese dagli eventi di “Avengers: Endgame”, penultimo film della fase 3 del MCU, Sam Wilson (Anthony Mackie), vero nome di Falcon, è chiamato a vestire i panni di Captain America dopo che questi gli ha donato il suo scudo prima di tornare indietro nel tempo dalla sua amata. Il fardello lasciatogli in eredità da Rogers è però estremamente gravoso e per supportarlo dovrà intervenire Bucky Barnes, amico di lungo corso di Captain America che opera negli Avengers con il nome di Winter Soldier (Soldato d’Inverno in italiano). I ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 aprile 2021) Titolo: Theand TheRegia: Kari Skogland Durata: circa 50’ per 6 puntate Genere: Sci-fi, avventura Interpreti: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brul, Emily VanCamp, Wyatt Russel Programmazione: Disney+ Valutazione IMDB: 8/10 A distanza di un mese dagli eventi di “Avengers: Endgame”, penultimo film della fase 3 del MCU, Sam Wilson (Anthony Mackie), vero nome di, è chiamato a vestire i panni di Captain America dopo che questi gli ha donato il suo scudo prima di tornare indietro nel tempo dalla sua amata. Il fardello lasciatogli in eredità da Rogers è però estremamente gravoso e per supportarlo dovrà intervenire Bucky Barnes, amico di lungo corso di Captain America che opera negli Avengers con il nome di(Soldato d’Inverno in italiano). I ...

