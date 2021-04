Tennis: Atp Montecarlo, Tsitsipas in finale, battuto l’inglese Evans (Di sabato 17 aprile 2021) Monaco, 17 apr. (Adnkronos) – Il greco Stefanos Tsitsipas è il primo finalista dell’Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 4 del seeding ha battuto l’inglese Damiel Evans in due set con il punteggio di 6-2, 6-1. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) Monaco, 17 apr. (Adnkronos) – Il greco Stefanosè il primo finalista dell’Atp Masters 1000 di. Il numero 4 del seeding haDamielin due set con il punteggio di 6-2, 6-1. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp Montecarlo, semifinali: Tsitsipas annulla Evans e vola in finale. Ora Rublev - Ruud Al quinto ostacolo, Daniel Evans, è caduto. È Stafanos Tsitsipas il primo finalista del Masters 1000 di Montecarlo e per la prima volta si giocherà il titolo sulla terra del Principato a caccia del ...

