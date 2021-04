Tav | manifestanti in Val Susa | nel pomeriggio marcia No Tav

(Di sabato 17 aprile 2021) E' cominciato stamani l'afflusso di nuovi simpatizzanti e attivisti No Tav al "campeggio resistente" allestito nei pressi di San Didero, in valle di, in vista delle manifestazioni di oggi. A poca ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tav manifestanti

ANSA Nuova Europa

...No. L'amministrazione comunale ha dato alle stampe un manifesto dal titolo 'San Didero è sotto assedio!" lamentando il comportamento delle forze dell'ordine che per disperdere dei, ...Nuova notte di scontri in Valsusa tra attivisti Noe forze dell'ordine. Intorno all'alba, di fronte al cantiere del nuovo autoporto di San Didero, circa una ventina dihanno lanciato bombe carta e petardi contro gli agenti che, a ...E' cominciato stamani l'afflusso di nuovi simpatizzanti e attivisti No Tav al "campeggio resistente" allestito nei pressi di San Didero, in valle di Susa, in vista delle manifestazioni di oggi. (ANSA) ...Nuova notte di scontri in Valsusa tra attivisti No Tav e forze dell’ordine. Intorno all’alba, di fronte al cantiere del nuovo autoporto di San Didero, circa una ventina di manifestanti hanno lanciato ...