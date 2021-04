Advertising

advgiornalista : RT @AssoCare: Talassemia: che cos'è, cause e sintomi dell'anemia mediterranea. La Talassemia è una malattia grave di tipo ereditario, tras… - AssoCare : Talassemia: che cos'è, cause e sintomi dell'anemia mediterranea. La Talassemia è una malattia grave di tipo eredit… - AssoCare : Talassemia: che cos'è, cause e sintomi dell'anemia mediterranea. La Talassemia è una malattia grave di tipo eredit… - speranza58 : @donnadimezzo @roma_paoletta Anche io, ma solo perché sono portatrice sana di beta talassemia, quindi spero che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Talassemia che

AssoCareNews.it

...raggruppano seri problemi di salute: dalla fibrosi polmonare alla sindrome di down, dai tumori maligni all'obesità grave. E ancora ischemie, immunodepressioni, dialisi, trapianti,. ...Noi, in qualità di TIF, siamo entusiasti di disporre di un'altra opzione di trattamento per i nostri pazientisoffrono die altri disturbi da emoglobina" ha risposto il dott. Androulla ...Professor Mario Baldassarri, dopo aver letto una sua intervista sul "Carlino" le scrivo per ringraziarla del suo impegno nella lotta alla Talassemia portata avanti col professor Guido Lucarelli (nella ...LEXINGTON, Mass., 14 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Hemanext Inc., una società privata di tecnologia medica, ha annunciato oggi di aver ricevuto un certificato di conformità per il marchio CE per il sist ...