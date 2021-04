Svelato l’episodio del ritorno di April in Grey’s Anatomy 17 | data e prima foto di scena di Sarah Drew

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 aprile 2021)deldiin17 sarà il numero 14 della stagione, in onda su ABC il prossimo 6 maggio: a rivelarlo è stata la stessa attrice, che incalzata dai fan in attesa di dettagli sul suo cameo ha risposto ufficializzando la messa in onda dele mostrando unadinei panni della Kepner.17×14 che segna ildiin17 si intitolerà Look Up Child, ma ABC non ha ancora diffuso una sinossi ufficiale. La, invece, ha pubblicato unache ritrae ...