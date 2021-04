SuperEnalotto, vincita straordinaria centrata con pochi euro (Di sabato 17 aprile 2021) Il SuperEnalotto torna a regalare gioie in Italia. Questa volta il cliente di una tabaccheria con soli 10,50 euro ha portato a casa una vincita straordinaria. La Dea Bendata torna a baciare il nostro paese. Un colpo di fortuna che probabilmente non ha cambiato la vita del giocatore ma che certamente avrà reso questo periodo L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 17 aprile 2021) Iltorna a regalare gioie in Italia. Questa volta il cliente di una tabaccheria con soli 10,50ha portato a casa una. La Dea Bendata torna a baciare il nostro paese. Un colpo di fortuna che probabilmente non ha cambiato la vita del giocatore ma che certamente avrà reso questo periodo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : SuperEnalotto vincita Estrazione EuroJackpot di oggi 16 aprile 2021: schedina vincente Sul sito ufficiale del concessionario di gioco del Superenalotto europeo, sono indicate le varie ... Ci sono poi i sistemi Integrali Ridotti che massimizzano le possibilità di vincita , riducendo però ...

Superenalotto, a Olmi un "cinque" da 33mila euro SAN BIAGIO DI CALLALTA - Vincita al Superenalotto nella Marca. Nel concorso del 15 aprile, infatti, un giocatore ha centrato un '5' da 33.699,18 . La giocata vincente è stata convalidata presso la tabaccheria di via Postumia ...

Million Day oggi, l’estrazione di sabato 17 aprile | Numeri in diretta Million Day, a seguire i cinque numeri estratti relativi a sabato 17 aprile. Il gioco a premi mette in palio fino a 1 milione di euro.

Prosegue la ricerca del prossimo vincitore del SuperEnalotto Terzo e ultimo appuntamento della settimana del SuperEnalotto di sabato 17 aprile 2021. Scopriamo tutti i numeri e le quote.

