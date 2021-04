Supercashback | paura tra gli utenti | cosa sta succedendo

Leggi su consumatore

(Di sabato 17 aprile 2021), spiacevole sorpresa per i concorrenti in corsa per i 1.500€. Eccoè apparso nell’app in queste ore Brutta sorpresa per gliin corsa per i 1.500€. Niente di tecnico tra squalifiche o provvedimenti vari per il momento: la sgradevole scoperta, piuttosto, è unicamente sul fronte competitivo. Perché dopo giorni di silenzio con L'articolo proviene da Consumatore.com.