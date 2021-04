Superati 3 milioni di morti per Covid, in Brasile turni notturni nei cimiteri (Di sabato 17 aprile 2021) Il bilancio globale dei decessi legati al coronavirus supera la soglia dei tre milioni (dati Johns Hopkins University) mentre la corsa all’immunizzazione continua e Paesi come l’India sono alle prese con una impennata delle infezioni e nuove misure restrittive. Oggi la capitale indiana, New Delhi, entra in lockdown per il fine settimana, mentre la seconda nazione più popolosa del mondo registra più di 200.000 nuovi casi giornalieri. Il virus continua a diffondersi anche in Asia: l’India ha registrato oltre due milioni di nuovi casi solo nel mese di aprile, nuove chiusure sono state imposte in Bangladesh e in Pakistan. In Giappone, l’aumento delle infezioni ha alimentato le speculazioni su un annullamento delle Olimpiadi, già rinviate l’anno scorso a causa della pandemia. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, nel suo primo incontro con il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Il bilancio globale dei decessi legati al coronavirus supera la soglia dei tre(dati Johns Hopkins University) mentre la corsa all’immunizzazione continua e Paesi come l’India sono alle prese con una impennata delle infezioni e nuove misure restrittive. Oggi la capitale indiana, New Delhi, entra in lockdown per il fine settimana, mentre la seconda nazione più popolosa del mondo registra più di 200.000 nuovi casi giornalieri. Il virus continua a diffondersi anche in Asia: l’India ha registrato oltre duedi nuovi casi solo nel mese di aprile, nuove chiusure sono state imposte in Bangladesh e in Pakistan. In Giappone, l’aumento delle infezioni ha alimentato le speculazioni su un annullamento delle Olimpiadi, già rinviate l’anno scorso a causa della pandemia. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, nel suo primo incontro con il ...

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo, superati 3 milioni di morti. In Brasile turni notturni nei cimiteri - louisfornellist : RT @HuffPostItalia: Superati 3 milioni di morti per Covid, in Brasile turni notturni nei cimiteri - aleteresa_sg : RT @HuffPostItalia: Superati 3 milioni di morti per Covid, in Brasile turni notturni nei cimiteri - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Superati 3 milioni di morti per Covid, in Brasile turni notturni nei cimiteri - HuffPostItalia : Superati 3 milioni di morti per Covid, in Brasile turni notturni nei cimiteri -

Ultime Notizie dalla rete : Superati milioni Coronavirus nel mondo, superati 3 milioni di morti. In Brasile turni notturni nei cimiteri I decessi causati dalla pandemia conteggiati dal sito al momento sono 3.011.440, i contagi totali superano i 140 milioni, mentre i casi attivi sono più di 18 milioni. In massima parte (99,4%) non ...

Covid, ultime notizie. Superati i tre milioni di morti COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 7,00 " Superati i tre milioni di morti " I morti di Covid nel mondo dall'inizio della pandemia hanno superato i tre milioni, secondo Worldometer, sito web ...

Coronavirus nel mondo, superati 3 milioni di morti. In Brasile turni notturni nei cimiteri la Repubblica Superati 3 milioni di morti per Covid, in Brasile turni notturni nei cimiteri MICHAEL DANTAS via A cemetery worker pauses as he digs a grave for a COVID-19 victim at the Nossa Senhora Aparecida cemetery in Manaus, Amazon state, Brazil on April ...

Covid: oltre 3 milioni i morti nel mondo Il conteggio ufficiale delle persone decedute per il Covid-19 ha superato la cifra di tre milioni, secondo l'agenzia Afp. La soglia è stata superata alle 10.30 ora italiana. La media globale dei deces ...

I decessi causati dalla pandemia conteggiati dal sito al momento sono 3.011.440, i contagi totali superano i 140, mentre i casi attivi sono più di 18. In massima parte (99,4%) non ...COVID IN ITALIA E NEL MONDO: LA DIRETTA Ore 7,00 "i tredi morti " I morti di Covid nel mondo dall'inizio della pandemia hanno superato i tre, secondo Worldometer, sito web ...MICHAEL DANTAS via A cemetery worker pauses as he digs a grave for a COVID-19 victim at the Nossa Senhora Aparecida cemetery in Manaus, Amazon state, Brazil on April ...Il conteggio ufficiale delle persone decedute per il Covid-19 ha superato la cifra di tre milioni, secondo l'agenzia Afp. La soglia è stata superata alle 10.30 ora italiana. La media globale dei deces ...