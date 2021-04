Advertising

fisco24_info : Superate le 315mila iniezioni fissate da Figliuolo, ma 7 Regioni sono sotto il target: Nel primo giorno della tabel… - danieledv79 : RT @sole24ore: Superate le 315mila iniezioni fissate da Figliuolo, ma 7 Regioni sono sotto il target - Ettore572 : RT @sole24ore: Superate le 315mila iniezioni fissate da Figliuolo, ma 7 Regioni sono sotto il target - RobRe62 : RT @sole24ore: Superate le 315mila iniezioni fissate da Figliuolo, ma 7 Regioni sono sotto il target - agodandaniela : RT @sole24ore: Superate le 315mila iniezioni fissate da Figliuolo, ma 7 Regioni sono sotto il target -

Ultime Notizie dalla rete : Superate 315mila

Il Sole 24 ORE

Tra queste c'è l' Abruzzo che il 16 aprile ha somministrato 6727 dosi invece delle 7050 previste come soglia minima per raggiungere a livello nazionale dellevaccinazioni. Sotto il target c'è ...Complessivamente si punta a raggiungere levaccinazioni in media al giorno per un totale di ... Escluso ieri (come detto sono statele 30mila vaccinazioni) il Lazio somministrava in ...Nel primo giorno della tabella di marcia stabilita dal commissario sono state effettuate 347mila somministrazioni. Ma non tutti hanno centrato la soglia minima di vaccinazioni previste ...Per la prima volta il Lazio ha raggiunto (nella giornata di ieri, 15 aprile, il traguardo delle 30mila vaccinazioni giornaliere. Ha realizzato, quindi, l'obiettivo richiesto dal commissario straordina ...