Studentessa malata chiede Dad senza video | il preside la rimprovera | esposto dei genitori

(Di sabato 17 aprile 2021) La vicenda, riportata dal quotidiano Metropolis, accade in un istituto superiore di Ottaviano. Laha 17 anni ed èdi leucemia. Frequenta le lezioni in Dad, pur provata dalle ...

Advertising

occhio_notizie : Studentessa malata di #leucemia chiede la #Dad senza video in #Campania, il preside la rimprovera - rep_napoli : Napoli, studentessa malata di leucemia chiede dad senza video: il preside la rimprovera [aggiornamento delle 12:42] - anteprima24 : ** Malata di #Leucemia chiede lezione in #Dad senza video, il #Preside glielo nega: è bufera **… - mattinodinapoli : Studentessa malata chiede la Dad senza video nel Napoletano, il preside la rimprovera. Esposto dei genitori al Mini… -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa malata

commenta A 17 anni ha scoperto di avere la leucemia . Dopo aver dovuto sottoporsi alla chemioterapia ha deciso di frequentare comunque le lezioni in Dad , al quarto anno di un istituto superiore di ...chiede dad senza video, ma il preside la rimprovera. I genitori presentano un mese fa un esposto al ministero dell'Istruzione e alla direzione scolastica regionale e finora non ...A 17 anni ha scoperto di avere la leucemia. Dopo aver dovuto sottoporsi alla chemioterapia ha deciso di frequentare comunque le lezioni in Dad, al quarto anno di un istituto superiore di Ottaviano (Na ...A 17 anni scopre di avere la leucemia. Pur provata dalle chemioterapie frequenta le lezioni in Dad, al quarto anno di un istituto superiore di Ottaviano, ...