Strage di Rivarolo, i funerali dei vicini di casa dell’omicida. La figlia: “Mi sento persa” (Di sabato 17 aprile 2021) Rivarolo CANAVESE. Un silenzio surreale, oggi pomeriggio, nella chiesa di San Giacomo, per il funerale di Liliana Heidempergher e del marito Osvaldo Dighera, due delle quattro vittime della Strage ... sul sito. Leggi su lastampa (Di sabato 17 aprile 2021)CANAVESE. Un silenzio surreale, oggi pomeriggio, nella chiesa di San Giacomo, per il funerale di Liliana Heidempergher e del marito Osvaldo Dighera, due delle quattro vittime della... sul sito.

Advertising

OpalBrescia : RT @beretta_g: Omicidi in #famiglia e #armi legali. La strage di Rivarolo Canavese solleva numerosi interrogativi sulle norme che regolano… - ale_graziadei : RT @beretta_g: Omicidi in #famiglia e #armi legali. La strage di Rivarolo Canavese solleva numerosi interrogativi sulle norme che regolano… - UnimondoOrg : RT @beretta_g: Omicidi in #famiglia e #armi legali. La strage di Rivarolo Canavese solleva numerosi interrogativi sulle norme che regolano… - svirgola2 : RT @beretta_g: Omicidi in #famiglia e #armi legali. La strage di Rivarolo Canavese solleva numerosi interrogativi sulle norme che regolano… - the_mindflayer : RT @beretta_g: Omicidi in #famiglia e #armi legali. La strage di Rivarolo Canavese solleva numerosi interrogativi sulle norme che regolano… -