Stop alle bionde in Nuova Zelanda entro il 2025 (Di sabato 17 aprile 2021) entro il 2025 la Nuova Zelanda potrebbe essere una Nazione smoke free. Il governo progressista del premier Jacinda Ardern infatti punta a vietare le sigarette ai nati dopo il 2004. "Circa 4.500 neozelandesi muoiono ogni anno a causa del tabacco e dobbiamo accelerare per essere in grado di raggiungere l'obiettivo di diventare smoke-free nel 2025", ha affermato il ministro della Salute, Ayesha Verrall, annunciando le nuove proposte del governo. "Abbiamo bisogno di un nuovo approccio e senza un programma di controllo del tabacco non centreremo l'obiettivo", ha spiegato Verrall. Sono diverse le misure allo studio: aumento graduale dell'età legale per fumare, il divieto di vendita di sigarette e prodotti del tabacco a chiunque sia nato dopo il 2004, rendendo il fumo di fatto illegale per quella ...

