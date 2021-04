Stare all’aria aperta regola il ritmo circadiano e contrasta i disturbi del sonno (Di sabato 17 aprile 2021) Siamo creature di luce, ma per il nostro wellbeing abbiamo bisogno anche dell’oscurità. La luce naturale regola il ritmo circadiano ovvero l’orologio biologico del corpo. Durante la pandemia, che ha visto prevalere le ore passate in casa piuttosto che in ambienti outdoor, i disturbi del sonno sono aumentati. Lo dice anche uno studio italiano coordinato dall’Università di Parma e pubblicato sulla rivista Frontiers of Psychology: su sei mila persone coinvolte, il 55,3% ha lamentato una modificazione del ritmo sonno-veglia, con un aumento del riposo diurno. Leggi su vanityfair (Di sabato 17 aprile 2021) Siamo creature di luce, ma per il nostro wellbeing abbiamo bisogno anche dell’oscurità. La luce naturale regola il ritmo circadiano ovvero l’orologio biologico del corpo. Durante la pandemia, che ha visto prevalere le ore passate in casa piuttosto che in ambienti outdoor, i disturbi del sonno sono aumentati. Lo dice anche uno studio italiano coordinato dall’Università di Parma e pubblicato sulla rivista Frontiers of Psychology: su sei mila persone coinvolte, il 55,3% ha lamentato una modificazione del ritmo sonno-veglia, con un aumento del riposo diurno.

