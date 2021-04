Spostamenti tra regioni e accesso ad eventi culturali e sportivi: servirà il pass. Ecco cos'è e chi può ottenerlo (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto riferimento ad un "pass" : dal mese di maggio sarà, infatti, libera la circolazione tra le aree in zona gialla, mentre per le regioni... Leggi su feedpress.me (Di sabato 17 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa ha fatto riferimento ad un "" : dal mese di maggio sarà, infatti, libera la circolazione tra le aree in zona gialla, mentre per le...

Advertising

TgLa7 : #Draghi: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi - rtl1025 : ?? 'Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi'. Lo ha detto… - lorepregliasco : Draghi annuncia che saranno consentiti spostamenti tra regioni in zona gialla, e poi con un 'pass' anche tra regioni di colore diverso - donvaster91 : RT @dreaminhogvarts: Ok a spostamenti tra Regioni gialle con un pass tra regioni di colori diversi, se cambi colore ma senza il pass vai in… - TheItalianTimes : #Pass #spostamenti tra #Regioni ed eventi: Permetterà di spostarsi su tutto il territorio nazionale, ma anche e sop… -