Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: il ritorno della zona gialla e il 'pass' per muoversi anche tra quelle di colore diverso (Di sabato 17 aprile 2021)

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: il ritorno della zona gialla e il 'pass' per muoversi anche tra quelle di colore diverso SPOSTAMENTI Saranno consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e si introduce la novità del pass per gli spostamenti tra regioni di diverso colore . Il pass attesterà la sussistenza di una delle ...

Pass tra regioni: come funziona e come ottenerlo Pass che rappresenta un anticipo di quello europeo che dovrtebbe servire dall'estate appunto per consentire nuovamente gli spostamenti tra Paesi. 1° maggio ritorno negli stadi e nei palazzetti Colori ...

Restano l’asporto e le consegne Ma con più gente in giro per strada le consumazioni aumenteranno Sostanzialmente per questi tipi di attività, in assoluto tra le più danneggiate dall’emergenza sanitaria, non cambia sostanzialmente nulla. Tuttavia con gli spostamenti liberi in tutto il comune ...

Cosa riapre dal 26 aprile Nelle zone gialle ristoranti e bar potranno far servizio all'aperto anche a cena, e molte scuole ricominceranno le lezioni in presenza ...

