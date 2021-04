“Speranza come Totò, prende schiaffi da tutti”. Il triste ritratto di “Repubblica” del ministro “secchione” (Di sabato 17 aprile 2021) “Speranza è soprattutto il bravo ragazzo che si fa male da solo, il ministro della Salute che si rovina la salute…”. Inizia così il lungo articolo che questa mattina “Repubblica” dedica al titolare della Salute. Un quadretto a metà tra la caricatura e il vittimismo, ovviamente caratteristica, quest’ultima, che il giornale definisce in altro modo, tipo persecuzione, da parte della solita destra becera e politicamente censurabile. Il giornale di Largo Fochetti non può non ammettere i disastri nella gestione dell’emergenza Covid da parte del ministro Speranza, ma non può neanche dare ragione a Fratelli d’Italia che ne chiede le dimissioni. Sceglie una terza via, Francesco Merlo, quella del racconto fantasioso del ragazzo ingenuo che somiglia a Totò, non è comunista ma è ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021) “è soprattutto il bravo ragazzo che si fa male da solo, ildella Salute che si rovina la salute…”. Inizia così il lungo articolo che questa mattina “” dedica al titolare della Salute. Un quadretto a metà tra la caricatura e il vittimismo, ovviamente caratteristica, quest’ultima, che il giornale definisce in altro modo, tipo persecuzione, da parte della solita destra becera e politicamente censurabile. Il giornale di Largo Fochetti non può non ammettere i disastri nella gestione dell’emergenza Covid da parte del, ma non può neanche dare ragione a Fratelli d’Italia che ne chiede le dimissioni. Sceglie una terza via, Francesco Merlo, quella del racconto fantasioso del ragazzo ingenuo che somiglia a, non è comunista ma è ...

