Spaccio di cocaina il Valle Caudina: scarcerato Clemente Maiello (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuta questa mattina davanti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Loredana Camerlengo, l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza nei confronti di Clemente Maiello, di anni 50, di Arpaia, assistito dagli Avvocati Vittorio Fucci junior e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, il Maiello era stato arrestato dai Carabinieri nella presunta flagranza dello Spaccio di cocaina, la sera del 15 aprile scorso. In particolare, il Maiello, era stato rinvenuto nell’atto del presunto Spaccio di cocaina ad un tossicodipendente. I Carabinieri sarebbero giunti al Maiello attraverso un’attività info-investigativa caratterizzata anche da più appostamenti. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si è tenuta questa mattina davanti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, Dott.ssa Loredana Camerlengo, l’udienza di convalida dell’arresto in flagranza nei confronti di, di anni 50, di Arpaia, assistito dagli Avvocati Vittorio Fucci junior e Cosimo Servodio. Come si ricorderà, ilera stato arrestato dai Carabinieri nella presunta flagranza dellodi, la sera del 15 aprile scorso. In particolare, il, era stato rinvenuto nell’atto del presuntodiad un tossicodipendente. I Carabinieri sarebbero giunti alattraverso un’attività info-investigativa caratterizzata anche da più appostamenti. ...

Advertising

anteprima24 : ** #Spaccio di #Cocaina il Valle Caudina: scarcerato Clemente Maiello ** - NTR24 : Arpaia, spaccio di cocaina: 50enne torna in libertà - tgroseto : #L’Aquila, arrestati due albanesi ventenni per spaccio cocaina - MarsicaW : DOSI DI COCAINA PRONTE PER LA VENDITA- ARRESTATI DUE EXTRACOMUNITARI Nella serata di ieri, 16 aprile, personale del… - MarsicaW : DOSI DI COCAINA PRONTE PER LA VENDITA- ARRESTATI DUE EXTRACOMUNITARI Nella serata di ieri, 16 aprile, personale del… -