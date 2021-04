Spaccia droga dai domiciliari | secondo arresto in 8 giorni

(Di sabato 17 aprile 2021) Pavia - Già agli arresti, continuava are drog a, ricevendo i clienti a casa. Nella serata di ieri, venerdì 16 aprile, C. Y., 31enne di nazionalità marocchina, residente in un ...

Advertising

larenait : Arrestato dai carabinieri a Grezzana (Vr) - marterover2 : @seppilicia Delatori e spioni a tutti i livelli. Bisognerà istituire la figura pubblica dello spione di condominio… - LiguriaNotizie : Genovese 19enne è ai domiciliari ma spaccia droga: preso - infoitinterno : Milano, spaccia droga con la bambina di 5 anni in auto: la polizia la distrae perché non veda l’arresto -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccia droga

... oltre a materiale per il confezionamento e a 1.200 euro in contanti di vario taglio, pure sequestrati insieme allaperché ritenuti il guadagno dell'attività illecita. L'arrestato è stato ...TAGSrivarolo senegalese CONDIVIDI Facebook Twitter redazionegenovaTrastevere. Denunciati tre ragazzi dalla Polizia di Stato in tre circostanze diverse. Ecco le motivazioni e le vicende ...Pavia - Già agli arresti domiciliari, continuava a spacciare droga, ricevendo i clienti a casa. Nella serata di ieri, venerdì 16 aprile, C.Y., 31enne di nazionalità marocchina, residente in un condomi ...