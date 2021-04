Soyuz, atterraggio ok: dopo 6 mesi sulla Iss tornano 3 astronauti (Di sabato 17 aprile 2021) atterraggio riuscito per la Soyuz: dopo sei mesi in orbita, sulla Stazioni Spaziale Internazionale, tornano sulla terra tre astronauti. Si tratta dell'astronauta della Nasa, l'americana Kate Rubins, e ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021)riuscito per laseiin orbita,Stazioni Spaziale Internazionale,terra tre. Si tratta dell'astronauta della Nasa, l'americana Kate Rubins, e ...

