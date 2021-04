‘Sound of Metal’: tra finzione e realtà (Di sabato 17 aprile 2021) Non sempre i film di Hollywood sono finzione. A volte mettono sul piatto tematiche vere e riscontrabili con la realtà dei fatti. Tra questi, a pochi giorni dall’avvio delle celebrazioni degli Oscar 2021, che si terranno al Dolby Theatre di Los Angeles, vi è ‘Sound of Metal’. Il film, il cui cast vede la presenza di Paul Raci, alterna momenti di finzione ad altri reali. Lo conferma lo stesso Raci che a Hollywood è candidato come miglior attore non protagonista. Paul Raci in Sound of Metal, qual è la trama? ‘Sound of Metal’, come detto, non è un film del tutto fantastico. Tratta, in alcuni punti, di temi che lo stesso Paul Raci ha vissuto sin da quando era bambino. La trama è molto semplice e fruibile, parla della storia di Ruben, batterista di un duo metal, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Non sempre i film di Hollywood sono. A volte mettono sul piatto tematiche vere e riscontrabili con ladei fatti. Tra questi, a pochi giorni dall’avvio delle celebrazioni degli Oscar 2021, che si terranno al Dolby Theatre di Los Angeles, vi èof. Il film, il cui cast vede la presenza di Paul Raci, alterna momenti diad altri reali. Lo conferma lo stesso Raci che a Hollywood è candidato come miglior attore non protagonista. Paul Raci in Sound of Metal, qual è la trama?of, come detto, non è un film del tutto fantastico. Tratta, in alcuni punti, di temi che lo stesso Paul Raci ha vissuto sin da quando era bambino. La trama è molto semplice e fruibile, parla della storia di Ruben, batterista di un duo metal, ...

