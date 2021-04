Sotto copertura: la storia vera che ha ispirato la serie tv (Di sabato 17 aprile 2021) “Sotto copertura”, fiction poliziesca che ha ottenuto un notevole successo, è ispirata ad una storia vera, quella di Vittorio Pisani. Prodotta da Lux Vide, la prima stagione di Sotto copertura – La cattura di Zagaria è stato un trionfo e ha registrato numeri talmente positivi che il primo canale della Rai è pronta a ritrasmettere gli episodi in prima serata, ogni sabato. La serie, tuttavia, non è frutto di immaginazione ma si ispira alla vera storia di Vittorio Pisani, un poliziotto che, proprio come il personaggio della fiction, è finito Sotto inchiesta dopo le dichiarazioni calunniose di un collaboratore di giustizia. Leggi anche -> Elia Origoni: chi è il ragazzo che in solitaria sta ... Leggi su ck12 (Di sabato 17 aprile 2021) “”, fiction poliziesca che ha ottenuto un notevole successo, è ispirata ad una, quella di Vittorio Pisani. Prodotta da Lux Vide, la prima stagione di– La cattura di Zagaria è stato un trionfo e ha registrato numeri talmente positivi che il primo canale della Rai è pronta a ritrasmettere gli episodi in prima serata, ogni sabato. La, tuttavia, non è frutto di immaginazione ma si ispira alladi Vittorio Pisani, un poliziotto che, proprio come il personaggio della fiction, è finitoinchiesta dopo le dichiarazioni calunniose di un collaboratore di giustizia. Leggi anche -> Elia Origoni: chi è il ragazzo che in solitaria sta ...

Advertising

CIAfra73 : TuttalaTivu · GuidaTV 17 Aprile 2021: Amici20, Sotto copertura: La cattura di Zagaria, Città Segrete: Napoli, Rex... - dassste : @Stefano3145 @lpisanu1908 ….è che si cerca di capire nel modo più razionale possibile(cosa quasi impossibile!)quale… - louislifestyle_ : La storia con Eleanor non è mai esistita, era solo una copertura che gli hanno imposto per mascherare la Larry e lu… - anmustdmt : stasera sono tra due fuochi: sotto copertura per erasmo o amici per luca? ho tolto sçk dalla lista perché tanto lo… - ApplePrediccion : RT @playblog_it: ? Fast & Furious: Piloti sotto copertura Messico arriva su Netflix la Stagione 4 ? -