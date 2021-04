Sotto copertura – La cattura di Zagaria: tutto quello che c’è da sapere (Di sabato 17 aprile 2021) Sotto copertura – La cattura di Zagaria: trama, cast, quante puntate e streaming Dal 17 aprile 2021 su Rai 1 va in onda in replica la seconda stagione di Sotto copertura (la cattura di Zagaria), fiction prodotta da Lux Vide in onda in prima visione su Rai 1 dal 16 ottobre al 6 novembre 2017, incentrata sulla cattura di Michele Zagaria (interpretato da Alessandro Preziosi), boss del Clan dei Casalesi, realizzata nel 2011. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo 13 mesi dalla cattura di Antonio Iovine, il nuovo capo del clan dei casalesi Michele Zagaria riunisce gli altri camorristi e spiega loro come riorganizzarsi liberandosi dall’infame Lucia Franzese. Il ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021)– Ladi: trama, cast, quante puntate e streaming Dal 17 aprile 2021 su Rai 1 va in onda in replica la seconda stagione di(ladi), fiction prodotta da Lux Vide in onda in prima visione su Rai 1 dal 16 ottobre al 6 novembre 2017, incentrata sulladi Michele(interpretato da Alessandro Preziosi), boss del Clan dei Casalesi, realizzata nel 2011. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo 13 mesi dalladi Antonio Iovine, il nuovo capo del clan dei casalesi Micheleriunisce gli altri camorristi e spiega loro come riorganizzarsi liberandosi dall’infame Lucia Franzese. Il ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: GUIDA TV E TOTOSHARE 17 APRILE 2021: UN SABATO SERA TRA SOTTO COPERTURA, AMICI, CITTÀ SEGRETE E TANTI FILM - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 17 APRILE 2021: UN SABATO SERA TRA SOTTO COPERTURA, AMICI, CITTÀ SEGRETE E TANTI FILM - cherrycoIaIisa : rosi lo so che ti hanno ingaggiata sotto copertura per scoprire tutto di me e poi espormi perché i only speak the truth ???????????????? - CorriereUmbria : Stasera in tv 17 aprile su Rai 1 c'è Sotto copertura, la cattura di Michele Zagaria #Sottocopertura #Rai1 #mafia… - Sara__WTF___ : @MeNeFrego___ @Black300Joe @hermes_ticks Secondo me è un grillino sotto copertura ?? -