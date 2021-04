Sotto Copertura 2 – La cattura di Zagaria, quante puntate sono? La trama (Di sabato 17 aprile 2021) Raiuno prosegue con la fiction al sabato sera: così, dal 17 aprile 2021, va in onda Sotto Copertura 2-La cattura di Zagaria, fiction già andata in onda nel 2017 e che ora viene riproposta dopo aver mandato in onda il film-tv che ha fatto da prima stagione. Ma da quante puntate è composto Sotto Copertura 2? La versione originale andata in onda quasi quattro anni fa era composta da otto episodi per quattro prime serate. Per questa versione, invece, sono previste tre puntate per altrettante settimane: l’ultima puntata, quindi, a meno che no ci siamo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 1° maggio. Sotto Copertura 2, la trama La serie prende il via poco dopo la ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 aprile 2021) Raiuno prosegue con la fiction al sabato sera: così, dal 17 aprile 2021, va in onda2-Ladi, fiction già andata in onda nel 2017 e che ora viene riproposta dopo aver mandato in onda il film-tv che ha fatto da prima stagione. Ma daè composto2? La versione originale andata in onda quasi quattro anni fa era composta da otto episodi per quattro prime serate. Per questa versione, invece,previste treper altrettante settimane: l’ultima puntata, quindi, a meno che no ci siamo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 1° maggio.2, laLa serie prende il via poco dopo la ...

Advertising

iceberg_inside : @albeggiava52 Secondo me deve essere un messaggio in codice di qualche agente CIA sotto copertura. Oppure so' i rus… - raspa90 : RT @tvblogit: Sotto Copertura 2, Raiuno ripropone La cattura di Zagaria - SerieTvserie : Sotto Copertura 2, Raiuno ripropone La cattura di Zagaria - tvblogit : Sotto Copertura 2, Raiuno ripropone La cattura di Zagaria - SVGITTA : sui social mi sento sempre sotto copertura -