"Sono indagato per terrorismo" Il rapper si vanta così sui social (Di sabato 17 aprile 2021) LECCO di Daniele De Salvo Sui social si vanta di essere indagato per terrorismo, perché più grave è il reato più la sua fama cresce e più le visualizzazioni in rete dei suoi brani si impennano insieme ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) LECCO di Daniele De Salvo Suisidi essereper, perché più grave è il reato più la sua fama cresce e più le visualizzazioni in rete dei suoi brani si impennano insieme ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono indagato "Sono indagato per terrorismo" Il rapper si vanta così sui social Con lui risulta indagato per lo stesso motivo anche Amine Ezzaroui, in arte Neima Ezza, altro trapper emergente di 19 anni. Ci sono poi 3 ragazzini minorenni e altri 8 giovani tra i 20 e i 27 d'età, ...

'Morti senza sepoltura? È sensazionalistico. Ritardi nelle Rsa? Un'accusa al governo': le correzioni chieste da Oms al report di Zambon Sono alcune delle annotazioni di Cristiana Salvi , responsabile della comunicazione di Oms Europa, ...serie di messaggi scambiati nel maggio 2020 tra lo stesso Guerra e Silvio Brusaferro (non indagato),...

Confisca diretta, indiretta e fungibilità del denaro La recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 7021/2021 offre lo spunto per approfondire il tema della confisca applicata ai reati tributari.

Inchiesta Dda: Rossi, non sono indagato, mie richieste lecite FIRENZE, 16 APR - "Non sono indagato, il pranzo in questione si è svolto alla luce del giorno, quando non ero già più presidente e non vi erano restrizioni da Lockdown. In quella circostanza ho espost ...

