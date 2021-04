Sondaggio: per il 54% dei votanti, il valore di Vlahovic è di 30 milioni (Di domenica 18 aprile 2021) Sondaggio: Vlahovic in scadenza nel 2023: secondo voi, quanto vale? 30 milioni (54%) Da 50 milioni in sù (24%) 40 milioni (22%) Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 aprile 2021)in scadenza nel 2023: secondo voi, quanto vale? 30(54%) Da 50in sù (24%) 40(22%) Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

EleonoraEvi : Per l’industria della carne il sondaggio della Commissione europea sulla promozione dei prodotto agricoli è fazioso… - petergomezblog : Sondaggio Euromedia per La Stampa, Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi di governo e va al 52,7. Risale la f… - you_trend : ?? Sondaggio @swg_research per il @TgLa7 Lega 22% (-0,8) PD 19,3% (+0,9) M5S 17,7% (+0,2) FdI 17,3% (-0,3) FI 6,7%… - Jopardone : @contefiele io mi chiedo come facciano a partorire certe merdate. La maglia dovremmo sceglierla noi: sondaggio prim… - CapitanBergomi : @Tomele03 Se la giocano jv e maldio per me, non fai il sondaggio? -