Sondaggi politici | sale ancora Fratelli d’Italia La Lega perde mezzo punto ma il PD non ne approfitta

Leggi su newnotizie

(Di sabato 17 aprile 2021)continua a crescere e ormai “punta” ladi Matteo Salvini. La Supermedia elaborata da YouTrend per AGI evidenzia come il partito guidato da Giorgia Meloni sia riuscito a guadagnare un altro 0,3% in questi ultimi 15 giorni, portandosi al 17,4% e rosicchiando terreno al Partito Democratico e al Carroccio. Il PD, infatti, L'articolo NewNotizie.it.