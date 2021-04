Sicurezza stradale. Ecco il calendario delle postazioni per il rilevamento della velocità (Di sabato 17 aprile 2021) ROADPOL – European Roads Policing Network – ha programmato nel periodo dal 19 al 25aprile -2021 l’effettuazione dell’Operazione congiunta Europea denominata “SPEED” .- ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Italia è rappresentata dal Servizio Polizia stradale del Ministero dell’Interno. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 17 aprile 2021) ROADPOL – European Roads Policing Network – ha programmato nel periodo dal 19 al 25aprile -2021 l’effettuazione dell’Operazione congiunta Europea denominata “SPEED” .- ROADPOL è una rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne la Grecia e la Slovacchia, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatore la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’Italia è rappresentata dal Servizio Poliziadel Ministero dell’Interno. L’Organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittimestrada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di ...

