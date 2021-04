Si parte con la fascia 65 - 69 anni | prenotazioni da oggi alle 12 Caregiver | una lista di adesioni Ecco quando tocca a 60 - 64enni

Advertising

enricoruggeri : A parte il titolo, è il mio ennesimo tentativo di aprire un dibattito civile. Enrico Ruggeri: «Gassmann? Se denunc… - stanzaselvaggia : Con 400 morti in media al giorno pensiamo a riaprire buona parte delle attività. E riapriamo la scuola. Facciamo c… - Ettore_Rosato : Oggi,con la firma del ministro sul decreto di nomina dei commissari,prende vita una parte del nostro #PianoShock:50… - Pe_An_Uts : @matteograndi Ah quindi anche Fausto Tomei (statistico che ha predetto quasi tutti gli scenari della pandemia da un… - tramontisulmare : RT @fio_cos: Sempre una bella diretta..qualche problema di connessione ma devo dire che un aria serena come c'è con voi @Jasmine_tribo @cas… -

Ultime Notizie dalla rete : parte con

...le figurine della Lazio? Qualche tempo fa in un gruppo Facebook di mamme sedute sempre dalla...la pubblica accusa che legge questo pezzo, Vostro Onore già da bambino l'imputato mostrava ...... legge quasi salmodiando editti e testi di condanne, interpretando ladell'inquisitore, è ... "L'Europa non vuole ancora fare i contisé stessa. Uno può dire: i catari è una storia del Medioevo ...TUORO - Parte oggi a Tuoro la campagna di screening della popolazione con test seriologico rapido, alla quale ha aderito un vasto numero di cittadini. I test verranno effettuati nelle giornate di oggi ...Per trovare un precedente del Fano in casa del Matelica bisogna scendere nei campionati di Serie D e per trovare una vittoria dei granata sui biancorossi bisogna risalire alla stagione 201415, precisa ...