"Si, ho tradito Maurizio". Maria De Filippi lascia tutti senza parole: ecco quando è successo e con chi (Di sabato 17 aprile 2021) Al via il nuovo programma irriverente del duo comico Pio e Amedeo; la prima puntata di Felicissima Sera è andata in onda il 16 aprile e tra gli ospiti torchiati dai due una compiacente Maria De Filippi, che è stata al gioco e ha risposto a tono al fuoco di fila di domande postele. Maria devi piangere Dopo video di presentazione che ha fatto impazzire il web "ha il materasso in lattice", "ha camminato sulle acque", "è apparsa in sogno alla Madonna di Medjugorje", la De Filippi entra con delle racchette da tennis in omaggio ai padroni di casa che danno inizio alla gag. "Sembra quello che trovi in autogrill, ma vabbè a caval donato non si guarda in bocca" commenta Amedeo e quando la conduttrice chiede un po' d'acqua le portano un'intera cassa spiegando: "Maria tu oggi devi ...

