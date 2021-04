Serrati controlli dei Carabinieri per vigilare sul rispetto della normativa anti-covid (Di sabato 17 aprile 2021) La Compagnia Carabinieri di Massafra mantiene alta l’attenzione svolgendo mirate attività tese alla verifica del rispetto delle restrizioni straordinarie introdotte dalla normativa covid-19. Negli scorsi giorni infatti, i militari dell’Arma massafrese, hanno intensificato il presidio dell’intero territorio di competenza che comprende i comuni di Massafra-Statte-Crispiano-Mottola e Palagiano; innumerevoli le contravvenzionate comminate per la violazione della speciale normativa. Di particolare rilevanza la chiusura di una sala ”slot machine” di Massafra, che non aveva titolo all’apertura, nella quale sono stati scoperti e controllati 9 avventori, anch’essi sanzionati. L’Arma, grazie alla capillare distribuzione sul territorio dei propri presidi, in questo ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 17 aprile 2021) La Compagniadi Massafra mene alta l’attenzione svolgendo mirate attività tese alla verifica deldelle restrizioni straordinarie introdotte dalla-19. Negli scorsi giorni infatti, i militari dell’Arma massafrese, hanno intensificato il presidio dell’intero territorio di competenza che comprende i comuni di Massafra-Statte-Crispiano-Mottola e Palagiano; innumerevoli le contravvenzionate comminate per la violazionespeciale. Di particolare rilevanza la chiusura di una sala ”slot machine” di Massafra, che non aveva titolo all’apertura, nella quale sono stati scoperti e controllati 9 avventori, anch’essi sanzionati. L’Arma, grazie alla capillare distribuzione sul territorio dei propri presidi, in questo ...

Advertising

CandelliAngelo : Normativa anticovid, serrati controlli dei CC di Massafra - Canale189 : Normativa anticovid, serrati controlli dei CC di Massafra - elenaricci1491 : Serrati controlli dei Carabinieri per vigilare sul rispetto della normativa anti-covid #Carabinieri #covid… - TarantiniTime : Serrati controlli dei Carabinieri per vigilare sul rispetto della normativa anti-covid #Carabinieri #covid… - Il_Cardinale : @ggargiulo3 @GuidoCrosetto Il problema è che non si vogliono fare controlli,perché se è vero che dopo una certa ora… -