Serie B | Reggina-Reggiana | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo SPAL–Ascoli di ieri sera, prosegue oggi la 34a giornata del campionato diB.è una delle partite in programma oggi pomeriggio alle 14:00: ecco le, ile latv del match., in programma oggi pomeriggio alle 14:00, è una partita molto importante per entrambe le. Gli amaranto, reduci dal grande 3-0 inferto al Vicenza e al decimo posto in classifica anche se a pari punti con il Brescia, sono infatti in piena corsa per i playoff, con l’ottavo posto del Cittadella distante al momento solo tre punti. Situazione opposta per la, in piena lotta per non retrocedere e reduce dalla sconfitta interna contro la ...