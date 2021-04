Serie B, Pisa-Cosenza: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 17 aprile 2021) Pisa-Cosenza oggi alle 14. Scontro a centro classifica tra due formazioni che si passano 8 punti e lottano per obbiettivi differenti: i padroni di casa vorrebbero i playoff, anche se nelle ultime giornate hanno perso molti punti, mentre gli ospiti in piena zona playout vogliono la salvezza. La posta in palio è alta, e nessuna delle due può permettersi di perdere. Il Pisa deve rialzare la testa Momento no per il Pisa, che ha perso le ultime tre partite scivolando così in 13a posizione. Il sogno playoff è ancora acceso, ed in queste ultime giornate cercherà di ottenere un posto. Sono 7 i punti che li separano dal Cittadella 8o, e con 15 punti ancora disponibili nessuno gli vieta di crederci. Certo sarà necessario tornare a vincere, nonostante nelle ultime giornate i nerazzurri hanno perso molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021)oggi alle 14. Scontro a centro classifica tra dueche si passano 8 punti e lottano per obbiettivi differenti: i padroni di casa vorrebbero i playoff, anche se nelle ultime giornate hanno perso molti punti, mentre gli ospiti in piena zona playout vogliono la salvezza. La posta in palio è alta, e nessuna delle due può permettersi di perdere. Ildeve rialzare la testa Momento no per il, che ha perso le ultime tre partite scivolando così in 13a posizione. Il sogno playoff è ancora acceso, ed in queste ultime giornate cercherà di ottenere un posto. Sono 7 i punti che li separano dal Cittadella 8o, e con 15 punti ancora disponibili nessuno gli vieta di crederci. Certo sarà necessario tornare a vincere, nonostante nelle ultime giornate i nerazzurri hanno perso molti ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Pisa Pisa - Cosenza: dove vederla in diretta tv, streaming e orario d'inizio Per la 34a giornata di Serie B, il Pisa affronta il Cosenza . Ma dove vedere la partita in tv e in streaming ? Il calcio d'inizio è in programma alle ore 14.00 di sabato 17 aprile e la partita sarà trasmessa su DAZN, in ...

Ultima di prima fase per l'Amen Scuola Basket Arezzo Corso e Salvo di Pisa con l'incontro che sarà visibile grazie alla diretta streaming realizzata ... sempre domenica ma alle 18 il Palasport Estra cedrà un altro derby aretino nel campionato di Serie D. ...

Avversari Cosenza, il programma completo della 34ª giornata La vicenda Pescara verso una soluzione definitiva e nel frattempo si giocano 8 partite nel sabato dedicato interamente alla Serie B dopo l’anticipo di venerdì La Lega B ha cercato di risolvere la gran ...

Cittadella-ChievoVerona: oggi i granata devono vincere per restare in zona playoff Alle 16.00 di oggi, sabato 17 aprile, fischio d'inizio per Cittadella-Chievo. Le due formazioni venete occupano gli ultimi due posti in classi fica con Brescia, Reggina e Cremonese in agguato a pochi ...

