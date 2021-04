Serie B, Monza-Cremonese: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi alle 14 Monza-Cremonese. La formazione di Brocchi ha perso tantissimi punti nelle ultime giornate, e la vittoria manca da 4 partite. La Cremonese invece non ha mai perso negli ultimi 6 impegni, e oggi a Monza cercherà il settimo risultato utile consecutivo. Chi uscirà vincente in questa 34a giornata di Serie B? Ultima spiaggia per il Monza? Nelle ultime giornate il Monza è irriconoscibile: dopo un campionato ricco di emozioni negli ultimi impegni la squadra di Brocchi ha perso lucidità, perdendo punti importanti in chiave promozione. Adesso sono quinti in classifica, a 6 punti dalla seconda posizione e ben 11 dall’Empoli. Il sogno titolo sembra essere sfumato, ma i brianzoli hanno ancora la possibilità di conquistare la promozione diretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi alle 14. La formazione di Brocchi ha perso tantissimi punti nelle ultime giornate, e la vittoria manca da 4 partite. Lainvece non ha mai perso negli ultimi 6 impegni, e oggi acercherà il settimo risultato utile consecutivo. Chi uscirà vincente in questa 34a giornata diB? Ultima spiaggia per il? Nelle ultime giornate ilè irriconoscibile: dopo un campionato ricco di emozioni negli ultimi impegni la squadra di Brocchi ha perso lucidità, perdendo punti importanti in chiave promozione. Adesso sono quinti in classifica, a 6 punti dalla seconda posizione e ben 11 dall’Empoli. Il sogno titolo sembra essere sfumato, ma i brianzoli hanno ancora la possibilità di conquistare la promozione...

Advertising

GazzettinoL : Serie B 34a Giornata Spal-Ascoli Empoli-Brescia LRVicenza-Lecce Monza-Cremonese Pescara-V.Entella Pisa-Cosenza Reg… - chaleeboh3131 : SOCCER MATCHES 4/17/21: SERIE A: UDINESE CALCIO SERIE B: PISA LECCE LECCE/L R VICENZA UNDER 3 GOALS SALERNITANA/VEN… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #SerieB, l'#Ascoli non si ferma più: dopo il Monza batte anche la Spal, è a +6 sul zona retrocessione - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieB, l'#Ascoli non si ferma più: dopo il Monza batte anche la Spal, è a +6 sul zona retrocessione - cmdotcom : #SerieB, l'#Ascoli non si ferma più: dopo il Monza batte anche la Spal, è a +6 sul zona retrocessione… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Monza Serie B, la lotta per i playoff: il calendario delle squadre che sperano Dando per quasi certo il via libera ai playoff per Venezia, SPAL e dello stesso Monza, restano due i posti in ballo per i playoff del campionato di serie B. Chievo a 48 e Cittadella a 47 ...

Da Olgiate solo una delegazione Mini pellegrinaggio a Monza per onorare San Gerardo. Per l’emergenza sanitaria in corso, anche quest’anno è sospeso il tradizionale pellegrinaggio del 25 aprile alla chiesa di San Gerardo cui partecip ...

Dando per quasi certo il via libera ai playoff per Venezia, SPAL e dello stesso Monza, restano due i posti in ballo per i playoff del campionato di serie B. Chievo a 48 e Cittadella a 47 ...Mini pellegrinaggio a Monza per onorare San Gerardo. Per l’emergenza sanitaria in corso, anche quest’anno è sospeso il tradizionale pellegrinaggio del 25 aprile alla chiesa di San Gerardo cui partecip ...