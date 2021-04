Serie A | zona rossa | da Crotone e Parma a Cagliari e Torino | il punto sulla lotta salvezza

Leggi su mediagol

(Di sabato 17 aprile 2021) tps titleA-/tps titleDi Nicolò Cilluffo.VIDEOA, che corsa per la Champions: in 6 si giocano 3 posti, il calendario completoLa corsa per accaparrarsi un posto che consenta la permanenza nel massimo campionato italiano è entrata nel vivo. Cuore, grinta, passione ed unione di intenti: componenti decisive per perseguire un obiettivo dalla fondamentale importanza. Non c'è più tempo per passi falsi, errori, tremolii di gambe. E' arrivato il momento in cui ogni singolo match può avvicinarti alla gloria o farti sprofondare nel baratro.LaA 2020-2021 si è dimostrata uno dei campionati italiani più equilibrati degli ultimi anni. LaScudetto, il fight europeo e ladella classifica sono state permeate da contorni ...