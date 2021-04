Serie A, Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 17 aprile 2021) La strada per la salvezza passa da Reggio Emilia. Sassuolo-Fiorentina può essere il match che può dare tranquillità ai viola, ancora non certi (matematicamente) della permanenza in Serie A. Ad affrontarli ci sono i neroverdi, in attesa del recupero di qualche uomo chiave. Un match da non sbagliare. La Fiorentina è distante 8 punti dalla zona rossa, ma continua ad avere un pessimo rendimento. Nonostante un gioco migliorato, la squadra di Beppe Iachini si dimostra spesso fragile quando è chiamata a dover difendersi. Un team che può vantare un pezzo pregiato del prossimo calciomercato, Dusan Vlahovic. Proprio su di lui fa affidamento tutto l’ambiente viola in cerca di tre punti che possano aumentare la serenità. I neroverdi sono salvi, ma non rinunciano a giocare. La vittoria sul Benevento dimostra che la squadra di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) La strada per la salvezza passa da Reggio Emilia.può essere il match che può dare tranquillità ai viola, ancora non certi (matematicamente) della permanenza inA. Ad affrontarli ci sono i neroverdi, in attesa del recupero di qualche uomo chiave. Un match da non sbagliare. Laè distante 8 punti dalla zona rossa, ma continua ad avere un pessimo rendimento. Nonostante un gioco migliorato, la squadra di Beppe Iachini si dimostra spesso fragile quando è chiamata a dover difendersi. Un team che può vantare un pezzo pregiato del prossimo calciomercato, Dusan Vlahovic. Proprio su di lui fa affidamento tutto l’ambiente viola in cerca di tre punti che possano aumentare la serenità. I neroverdi sono salvi, ma non rinunciano a giocare. La vittoria sul Benevento dimostra che la squadra di ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A/ I portieri da scegliere (31giornata) Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: chi schierare nella 29giornata Cominciamo allora subito ... Nella partuta tra Sassuolo e Fiorentina sono poi occhi puntati su Consigli, che potrebbe fare molto ...

Pronostici calcio oggi: i consigli del 18 aprile 2021 ...partite in programma Domenica 18 aprile si gioca la trentunesima giornata del campionato di Serie ...parte troviamo la squadra sannita che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo ed in ...

DIRETTA Sassuolo-Fiorentina: dalle 17 il LIVE dal Mapei Stadium Benvenuti sulla diretta di Sassuolo-Fiorentina, match valido per la 31^ giornata di Serie A in programma oggi, sabato 17 aprile, alle ore 18 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sassuolo v ...

Serie A, le partite della 31ª giornata e dove vederle Iniziano oggi con quattro anticipi: Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona (15), Sassuolo-Fiorentina (18) e Cagliari-Parma (20.45) ...

