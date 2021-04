Serie A, Sampdoria-Hellas Verona: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi alle ore 15:00 per la 31a giornata del campionato di Serie A, si sfidano Sampdoria e Hellas Verona. Un match, quindi, tra due compagini che stanno svolgendo un buonissimo campionato, infatti il lavoro di Ranieri e Juric è sicuramente più che positivo. Il Verona occupa la nona posizione, i liguri sono subito dietro al decimo posto. Obiettivo dei blucerchiati è infatti quello di accorciare sui veneti per migliorare ancora di più la propria classifica. L’Hellas Verona vuole, invece, cercare di agguantare l’ottavo posto occupato dal Sassuolo. Entrambe le squadre sono reduci da delle sconfitte interne: la Sampdoria ha ceduto al Napoli per 0-2, mentre il Verona ha abdicato di misura contro la Lazio per 0-1. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Oggi alle ore 15:00 per la 31a giornata del campionato diA, si sfidano. Un match, quindi, tra due compagini che stanno svolgendo un buonissimo campionato, infatti il lavoro di Ranieri e Juric è sicuramente più che positivo. Iloccupa la nona posizione, i liguri sono subito dietro al decimo posto. Obiettivo dei blucerchiati è infatti quello di accorciare sui veneti per migliorare ancora di più la propria classifica. L’vuole, invece, cercare di agguantare l’ottavo posto occupato dal Sassuolo. Entrambe le squadre sono reduci da delle sconfitte interne: laha ceduto al Napoli per 0-2, mentre ilha abdicato di misura contro la Lazio per 0-1. ...

