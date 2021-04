Serie A | ribaltone di Berardi E il Sassuolo supera per 3-1 la Fiorentina al Mapei Stadium

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilper 3-1 lanella gara disputata alvalida per la 32/ma giornata diA. Dopo essere stata sotto nel primo tempo per la rete di Castrovilli al 31', la squadra di De Zerbi ribalta il match conche mette a segno due calci di rigore al 59' e al 62' per poi chiudere il match al 75' con Maxim Lopez. Laora si trova in una situazione di classifica sempre più precaria, restando a otto punti dal terzultimo posto. Ilconsolida la sua ottava posizione con 46 punti.

