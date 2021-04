Serie A femminile, vittoria in rimonta per l’Inter Women: Pink Bari ko 1-2 (Di sabato 17 aprile 2021) l’Inter Women vince contro Pink Bari in rimonta vittoria preziosa per l’Inter Women di Attilio Sorbi contro Pink Bari nella settima giornata del girone di ritorno della Serie A femminile grazie alle reti di Simonetti e Møller arrivate nella ripresa dopo l’iniziale vantaggio delle padrone di casa. Le nerazzurre hanno subito un’ottima occasione per sbloccare il risultato con Beatrice Merlo che centra la traversa con un tiro dalla distanza. Ancora Inter in avanti al 24? con Caroline Møller che prova la conclusione dalla sinistra, ma la palla esce di poco. Al 37? Rincón prova l’azione personale dalla distanza, ma Di Fronzo ci arriva. A trovare il vantaggio sono però le padrone di ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 aprile 2021)vince controinpreziosa perdi Attilio Sorbi contronella settima giornata del girone di ritorno dellagrazie alle reti di Simonetti e Møller arrivate nella ripresa dopo l’iniziale vantaggio delle padrone di casa. Le nerazzurre hanno subito un’ottima occasione per sbloccare il risultato con Beatrice Merlo che centra la traversa con un tiro dalla distanza. Ancora Inter in avanti al 24? con Caroline Møller che prova la conclusione dalla sinistra, ma la palla esce di poco. Al 37? Rincón prova l’azione personale dalla distanza, ma Di Fronzo ci arriva. A trovare il vantaggio sono però le padrone di ...

Advertising

megabasket : Attura commenta la vittoria in gara1 a Costa Masnaga - settalese : RT @LFootball_: ?? Cara #SerieAFemminile, ci sei mancata! ?? Alzi la mano chi non vede l'ora di sentire il fischio d'inizio delle partite! #… - LatinaBiz : Consorzio Golfo Pontino Volley - foto di Pietro Zangrillo L'ottava giornata del campionato regionale femminile di… - zazoomblog : Serie A femminile: cuore Bari ma non basta vince l’Inter in rimonta - #Serie #femminile: #cuore #basta - chicco288 : RT @junews24com: Convocate Juventus Women per il Sassuolo: due assenze per Guarino nel big match - -