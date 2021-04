Serie A | Cannavaro | “I giovani talentuosi in Premier League | in Liga o al Psg Nel futuro ”

(Di sabato 17 aprile 2021) Non abbiamo più la forza di ingaggiaredi talentoInter, Sconcerti: “Conte primo ‘manager’ inA. Ecco cosa è cambiato sotto la gestione Zhang”Queste le forti parole dell'ex capitano della Nazionale italiana, Fabio, rilasciate al Corriere della Sera. Vecchia conoscenza del massimo campionato italiano, con parecchie presenza all'attivo tra Juventus, Inter, Parma e Napoli, pallone d'oro del 2006 e campione del mondo alla corte di Marcello Lippi. Difensore roccioso, eccellente marcatore e dotato di grande leadership: tutto questo, e non solo, è stato Fabio. L'ex calciatore bianconero si è espresso sulla differenza tra il calcio italiano e quello europeo. Di seguito, le sue dichiarazioni."Non abbiamo più la forza di ingaggiaredi talento che preferiscono in ...

Advertising

mr_kubra : RT @interliveit: #Cannavaro: '#Inter difensivista? Macché' - interliveit : #Cannavaro: '#Inter difensivista? Macché' - Mediagol : #SerieA, Cannavaro: 'I giovani talentuosi in Premier League, in Liga o al Psg. Nel futuro..' - ParmaLiveTweet : Cannavaro: 'La Serie A può crescere. Ci sono club che stanno costruendo stadi di proprietà' - Italia_Notizie : Fabio Cannavaro: «La serie A può solo migliorare, ma le stelle sono altrove» -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cannavaro

Togliamoci subito il pensiero, Fabiotornerà a Napoli come allenatore? "So che gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi. ... Il calendario diA Una squadra forse più pragmatica che ...La Roma è la quinta squadra dellaA a qualificarsi per le semifinali della seconda coppa europea, in 12 edizioni. Con la storia ... Buffon, Thuram,, Dino Baggio, Veron, Crespo, Chiesa... ...Inter: Fabio Cannavaro si è espresso sui nerazzurri che sono stati criticati tanto per il gioco espresso in mezzo al campo. I dettagli ...L'ex compagno alla Juve e in Nazionale svela qual è stato il giocatore che l'ha messo più in difficoltà nel corso della sua carriera ...