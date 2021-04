Serie A 31esima giornata per il Crotone si continuerà a scrivere serie A ma da stasera si legge serie B Simy a quota diciassette gol

(Di sabato 17 aprile 2021)1 Udinese 2 Marcatori: 40° De Paul, 67°( R ), De Paul(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Cuomo (Riviere), Pereira (Pereira), Messias, Petriccione (Cigarini), S.Molina, Reca, Ounas (Zanellato),. All. Cosmi Udinese (3-5-1-1): Musso, Bonifazi, Nuytinck, Samir, N.Molina, De Paul, Walace (Arslan), Pereyra, Larsen Stryger, Okaka, Nestorovski (Forestieri). All. Gotti Arbitro: Luca Massimi di Termoli Assistenti: Capalbo – Dei Giudici Quarto giudice a bordo campo: Daniele Paterna di Teramo Var: Nasca – Avar: Longo Ammoniti: Pereyra Angoli: 6 a 5 per l’Udinese Recupero: 3 minuti Calcio d’avvio a favore delcone occasione per i pitagorici al terzo minuto con Molina che di testa da dentro l’area avversaria manda ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Serie 31esima

Il Crotone , ad una delle ultime chiamate stagionali per cercare una disperata salvezza, ospita allo stadio Ezio Scida l' Udinese nell'anticipo dellagiornata diA . I friulani passano in vantaggio con la rete di De Paul al 41', per poi venire raggiunti dal momentaneo pareggio di Simy su calcio di rigore al 68'. A riportare sopra gli ...Sampdoria e Verona si sfidano in uno scontro diretto di centro classifica allo stadio Marassi. Il match, valido per lagiornata diA , viene sbloccato da Lazovic al 13', che su punizione dai venti metri infila il pallone sotto l'incrocio dei pali. Per gli scaligeri è solo un fuoco di paglia: nella ...I friulani sbancano sul campo dei calabresi, sempre più vicini al baratro della retrocessione. Decisivo De Paul, vano il rigore di Simy ...Serie A in campo per la 31esima giornata di campionato. Ecco il colpo d'occhio dei match, dei risultati e dei marcatori.