Sequestrati dai carabinieri forestali 23 esemplari di lupo selvatico ed ibridi tra lupo e cane

(Di sabato 17 aprile 2021) In data 15 aprile, i militari del Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale del RaggruppamentoCITES, con la collaborazione del Nucleo CC CITES di Roma Distaccamento di Civitavecchia, hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Viterbo presso un allevamento di CaniCecoslovacchi (CLC), che ha portato al sequestro di n. 23, le cui caratteristiche genetiche e fenotipiche sono riconducibili a lupi selvatici (Canis lupus sp) ovvero ad incroci fra le due specie. Una persona è stata deferita all’Autorità giudiziaria. Ilrientra tra le specie particolarmente protette dalla Convenzione di Washington – CITES e dalla legge n. 157/1992, che tutela la fauna selvatica omeoterma; inoltre ...

Sono stati sequestrati presso un allevamento di Cani Lupo Cecoslovacchi 23 esemplari di lupi selvatici. L'operazione è stata condotta dai militari del Reparto Operativo - Sezione Operativa Centrale del Raggruppamento CITES.